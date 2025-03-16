Созданная странами Запада для помощи Киеву «коалиция желающих» является собранием русоненавистников. Такое заявление сделал первый зампред главы парламента Крыма Сергей Цеков.

«Все эти коалиции — собрание русоненавистников, политиков, которые ненавидят Россию», — сказал он в беседе с РИА «Новости».

Парламентарий добавил, что инициатива по созданию группы поддержки Незалежной в итоге сыграет против вступивших в неё стран. Цеков отметил, что членам «коалиции» сейчас стоило бы задуматься о сохранении Евросоюза и собственных государств, а также о том, как наладить отношения с Россией и избежать эскалации конфликта.