Депутат Крыма Цеков назвал «коалицию желающих» собранием русоненавистников
Созданная странами Запада для помощи Киеву «коалиция желающих» является собранием русоненавистников. Такое заявление сделал первый зампред главы парламента Крыма Сергей Цеков.
«Все эти коалиции — собрание русоненавистников, политиков, которые ненавидят Россию», — сказал он в беседе с РИА «Новости».
Парламентарий добавил, что инициатива по созданию группы поддержки Незалежной в итоге сыграет против вступивших в неё стран. Цеков отметил, что членам «коалиции» сейчас стоило бы задуматься о сохранении Евросоюза и собственных государств, а также о том, как наладить отношения с Россией и избежать эскалации конфликта.
Сегодня в британской прессе появились подробности о планах «коалиции желающих» на участие в конфликте на Украине. Так, глава правительства Соединённого королевства Кир Стармер объявил о планах отправить более 10 000 западных миротворцев в Назалежную.
ТАСС / Сергей Мальгавко