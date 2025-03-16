Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 марта, 15:27

На полу с тараканами: В NASA рассказали, в каких условиях им приходиться работать из-за Трампа

Reuters: Сотрудники штаб-квартиры NASA сидят в офисе на полу из-за указа Трампа

В штаб-квартире NASA в Вашингтоне столкнулись с трудностями с размещением сотрудников после вступления в силу указа президента США Дональда Трампа о возвращении госслужащих, работающих на удалёнке, в офисы. По информации Reuters, ссылающегося на Мэтта Биггса из федерации инженеров, нехватка рабочих мест привела к тому, что некоторые сотрудники работают на полу, а также сталкиваются с проблемами санитарии, в частности, с тараканами. Указ американского лидера о возвращении в офисы сотрудников, работавших из дома, был подписан в феврале.

«Абсолютный хаос происходит в штаб-квартире NASA... Если у вас нет стола или компьютера, вы не можете делать свою работу. Люди гораздо более непродуктивны», — рассказал Биггс агентству.

Также сотрудники говорят о постоянных перебоях Интернета — техника работает плохо, из-за чего все производственные процессы замедляются. Парковки забиты, работникам негде оставлять машины возле работы.

Учёные NASA забили тревогу из-за поведения Мирового океана
Учёные NASA забили тревогу из-за поведения Мирового океана

Ранее стало известно, кого россиянки считают самыми завидными женихами. По данным опроса, в топе перспективных женихов оказались работников IT и телекома. За них проголосовали 60% жительниц России.

Обложка ©

freepik

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Новости науки
  • NASA
  • Дональд Трамп
  • Социальные проблемы
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar