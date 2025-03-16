На полу с тараканами: В NASA рассказали, в каких условиях им приходиться работать из-за Трампа

В штаб-квартире NASA в Вашингтоне столкнулись с трудностями с размещением сотрудников после вступления в силу указа президента США Дональда Трампа о возвращении госслужащих, работающих на удалёнке, в офисы. По информации Reuters, ссылающегося на Мэтта Биггса из федерации инженеров, нехватка рабочих мест привела к тому, что некоторые сотрудники работают на полу, а также сталкиваются с проблемами санитарии, в частности, с тараканами. Указ американского лидера о возвращении в офисы сотрудников, работавших из дома, был подписан в феврале.