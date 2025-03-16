На полу с тараканами: В NASA рассказали, в каких условиях им приходиться работать из-за Трампа
Reuters: Сотрудники штаб-квартиры NASA сидят в офисе на полу из-за указа Трампа
В штаб-квартире NASA в Вашингтоне столкнулись с трудностями с размещением сотрудников после вступления в силу указа президента США Дональда Трампа о возвращении госслужащих, работающих на удалёнке, в офисы. По информации Reuters, ссылающегося на Мэтта Биггса из федерации инженеров, нехватка рабочих мест привела к тому, что некоторые сотрудники работают на полу, а также сталкиваются с проблемами санитарии, в частности, с тараканами. Указ американского лидера о возвращении в офисы сотрудников, работавших из дома, был подписан в феврале.
«Абсолютный хаос происходит в штаб-квартире NASA... Если у вас нет стола или компьютера, вы не можете делать свою работу. Люди гораздо более непродуктивны», — рассказал Биггс агентству.
Также сотрудники говорят о постоянных перебоях Интернета — техника работает плохо, из-за чего все производственные процессы замедляются. Парковки забиты, работникам негде оставлять машины возле работы.
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