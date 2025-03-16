Военнослужащие Вооружённых сил Украины стремительно оставляют свои позиции в Курской области. Формирования противника освободили почти всю территорию региона. Об этом сообщает американское издание The New York Times.

По данным издания, украинские силы удерживают небольшой участок территории Курской области, точные размеры которого остаются неустановленными. При этом бойцы ВСУ сообщают об интенсивных боевых действиях в этом районе.