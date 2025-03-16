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Регион
16 марта, 15:58

Стало известно об отступлении ВСУ почти на всей территории Курской области

NYT: ВСУ оставили позиции почти на всей территории Курской области

Военнослужащие Вооружённых сил Украины стремительно оставляют свои позиции в Курской области. Формирования противника освободили почти всю территорию региона. Об этом сообщает американское издание The New York Times.

По данным издания, украинские силы удерживают небольшой участок территории Курской области, точные размеры которого остаются неустановленными. При этом бойцы ВСУ сообщают об интенсивных боевых действиях в этом районе.

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Ранее сообщалось, что в Курской области примерно 30 офицеров НАТО оказались в окружении российских бойцов. Иностранные наёмники командовали формированиями ВСУ, а также занимались разведывательной деятельностью.

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Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Ольга Сливченко
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