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16 марта, 19:15

В Воронежской области два брата семь лет насиловали и запугивали младшую сестру

В Боброве Воронежской области два брата, которые сейчас достигли возраста 20 лет и 22 года, насиловали свою младшую сестру в течение семи лет. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на региональный СК. На момент начала домогательств девочке было всего семь лет.

«Следствие обратилось с ходатайством в суд об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в ведомстве.

Девочка терпела насилие в период с 2017 по 2024 годы, после чего решилась обратиться в полицию. По её словам, братья запугали её, поэтому она боялась попросить помощи у правоохранителей, а также не надеялась, что ей поверят.

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Ранее в Екатеринбурге задержали охранника дома творчества, который подозревается в изнасиловании восьмилетних девочек-близняшек. Мужчину в полицию сдал отец школьниц. Подозреваемый ранее был несколько раз судим за изнасилование, побои и причинение тяжкого вреда здоровью.

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freepik

Татьяна Миссуми
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