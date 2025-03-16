В Воронежской области два брата семь лет насиловали и запугивали младшую сестру

В Боброве Воронежской области два брата, которые сейчас достигли возраста 20 лет и 22 года, насиловали свою младшую сестру в течение семи лет. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на региональный СК. На момент начала домогательств девочке было всего семь лет.

«Следствие обратилось с ходатайством в суд об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в ведомстве.

Девочка терпела насилие в период с 2017 по 2024 годы, после чего решилась обратиться в полицию. По её словам, братья запугали её, поэтому она боялась попросить помощи у правоохранителей, а также не надеялась, что ей поверят.