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16 марта, 09:13

Охранник дома творчества на Урале полгода насиловал 8-летних близняшек

Охранник дома творчества Екатеринбурга арестован за изнасилования близняшек

В Екатеринбурге задержан охранник дома творчества, который подозревается в изнасиловании восьмилетних девочек-близняшек. Мужчину в полицию сдал отец школьниц, сообщает URA.ru со ссылкой на анонимный источник.

«В полицию с заявлением обратился отец девочек (им по восемь лет). Он узнал, что уже полгода в отношении его дочерей, которые занимаются в доме творчества, охранник совершает действия сексуального характера. Этот охранник уже под стражей», — отметил собеседник издания.

По дынным источника, в отношении задержанного уже возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Мужчина ранее был несколько раз судим за изнасилование, побои и причинение тяжкого вреда здоровью. Ему может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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Life.ru

Борис Эльфанд
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