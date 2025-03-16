Охранник дома творчества на Урале полгода насиловал 8-летних близняшек

В Екатеринбурге задержан охранник дома творчества, который подозревается в изнасиловании восьмилетних девочек-близняшек. Мужчину в полицию сдал отец школьниц, сообщает URA.ru со ссылкой на анонимный источник.

«В полицию с заявлением обратился отец девочек (им по восемь лет). Он узнал, что уже полгода в отношении его дочерей, которые занимаются в доме творчества, охранник совершает действия сексуального характера. Этот охранник уже под стражей», — отметил собеседник издания.