Охранник дома творчества на Урале полгода насиловал 8-летних близняшек
Охранник дома творчества Екатеринбурга арестован за изнасилования близняшек
В Екатеринбурге задержан охранник дома творчества, который подозревается в изнасиловании восьмилетних девочек-близняшек. Мужчину в полицию сдал отец школьниц, сообщает URA.ru со ссылкой на анонимный источник.
«В полицию с заявлением обратился отец девочек (им по восемь лет). Он узнал, что уже полгода в отношении его дочерей, которые занимаются в доме творчества, охранник совершает действия сексуального характера. Этот охранник уже под стражей», — отметил собеседник издания.
По дынным источника, в отношении задержанного уже возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Мужчина ранее был несколько раз судим за изнасилование, побои и причинение тяжкого вреда здоровью. Ему может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Ранее в Кузбассе задержали маньяка, изнасиловавшего и убившего двух девочек в 90-х. А в Подмосковье расследуют дело об изнасиловании девочки-инвалида.
Life.ru