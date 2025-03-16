В Соединённых Штатах возникли опасения по поводу здоровья президента Дональда Трампа. Это связано с недавним инцидентом, когда журналистка случайно ударила его по лицу микрофоном. Об этом пишет NDTV.

Теперь сторонники главы Овального кабинета выдвигают различные конспирологические теории о возможном отравлении, предполагая, что на поверхности микрофона могла оказаться ядовитая субстанция, включая опасный рицин, а также что в микрофоне мог быть скрыт острый предмет.

«Мы должны обеспечить безопасность президента Трампа любой ценой. А если на этом микрофоне что-то смертоносное. Секретной службе нужно заняться своей чёртовой работой», — написал один из пользователей Сети.

Сторонники республиканца предположили, что на конце микрофона также могли поместить опасный патоген, который, возможно, станет источником «новой пандемии».

«По одним этим версиям, однако жутче другой, можно понять, насколько отравлена в США атмосфера вокруг Дональда Трампа», — прокомментировал шумиху вокруг американского лидера российский сенатор Алексей Пушков.