До сих пор хотят убить: Покушение на Трампа могла готовить ОПГ

К покушению на американского президента Дональда Трампа, которое состоялось в июле прошлого года, может иметь отношение преступная группировка. Велика вероятность, что эта «преступная сеть» существует до сих пор и по-прежнему планирует совершить расправу над хозяином Белого дома. Об этом в беседе с газетой New York Post рассказал частный детектив Дуг Хэгман.

«Мы думаем, что он (подозреваемый в покушении Томас Мэтью Крукс. — Прим. Life.ru) действовал не в одиночку. Всё это требовало серьёзной координации. На мой взгляд, Круксом руководил не один человек, и его использовали для этого. И я бы не исключал возможности, что на митинге были люди, помогавшие ему», — приводит его слова газета.