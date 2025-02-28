До сих пор хотят убить: Покушение на Трампа могла готовить ОПГ
NYP: Покушение на Трампа могла готовить преступная группировка
К покушению на американского президента Дональда Трампа, которое состоялось в июле прошлого года, может иметь отношение преступная группировка. Велика вероятность, что эта «преступная сеть» существует до сих пор и по-прежнему планирует совершить расправу над хозяином Белого дома. Об этом в беседе с газетой New York Post рассказал частный детектив Дуг Хэгман.
«Мы думаем, что он (подозреваемый в покушении Томас Мэтью Крукс. — Прим. Life.ru) действовал не в одиночку. Всё это требовало серьёзной координации. На мой взгляд, Круксом руководил не один человек, и его использовали для этого. И я бы не исключал возможности, что на митинге были люди, помогавшие ему», — приводит его слова газета.
Вскоре после покушения 13 июля частный клиент нанял детектива Хэгмана для проведения расследования в отношении Крукса. Как сообщает издание, за время работы сыщик опросил более сотни человек, проанализировал данные с найденных у Крукса гаджетов и сделал выводы о существовании «криминальной сети», которая, по его мнению, до сих пор планирует убить президента.
Напомним, что всего известно о трёх попытках покушения на главу Белого дома в последнее время. Первая из них была совершена 13 июля в Пенсильвании, когда выпущенная пуля прошла в опасной близости от головы кандидата. Второй раз расправиться с республиканцем попытались 15 сентября, её предпринял сторонник Украины, участвовавший в вербовке наёмников и поддерживающий ВСУ. О предотвращении третьего покушения 13 октября сообщил шериф округа Риверсайд в Калифорнии.
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