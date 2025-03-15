Новое «покушение»: Тележурналистка случайно зарядила Трампу микрофоном по лицу

Президент США Дональд Трамп получил удар микрофоном от тележурналистки пула Белого дома во время беседы с прессой на взлётной полосе военной базы Эндрюс. Записывающее устройство на штанге угодило главе государства прямо по лицу.

Это не первый курьёзный эпизод с участием Трампа и представителей прессы. В начале марта президент жёстко прервал журналиста телеканала NBC, когда тот попытался выяснить, имела ли место ссора между Илоном Маском и госсекретарём Марко Рубио. А затем досталось репортёру The Washington Post, который назвал недавние удары ВС РФ по Украине проявлением «неуважения» со стороны Владимира Путина.