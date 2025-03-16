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16 марта, 16:37

«Не в порядке с головой»: Олимпийский чемпион Васильев отправил Баха на старость лет к психиатру

Чемпион ОИ Васильев посоветовал главе МОК Баху обратиться к психиатру

Дмитрий Васильев. Фото © Wikipedia

Дмитрий Васильев. Фото © Wikipedia

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев ответил на высказывания президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который ранее заявил об ответственности России за скандал с гендерными тестами на Олимпиаде-2024 в Париже. В беседе с изданием «ВсеПроСпорт» спортсмен посоветовал Баху обратиться к специалисту в области психического здоровья.

«Баху надо на старость лет обратиться к психиатру, потому что у него явно стало не в порядке с головой. Достаточно вспомнить, когда он просил ему объяснить, чем отличается мужчина от женщины», — заявил он.

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Ранее стало известно, что глава МОК Томас Бах обвинил Россию в гендерном скандале на Олимпийских Играх в 2024 году. По словам Баха, шумиха вокруг истории с боксёршами-трансгендерами* Иман Хелиф и Линь Юйтин началась из-за распространения «российских фейков».

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

Ольга Сливченко
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