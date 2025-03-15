Президент МОК обвинил РФ в гендерном скандале на Олимпиаде-2024

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что гендерный скандал на Олимпиаде-2024, связанный с боксёршами-трансгендерами* Иман Хелиф и Линь Юйтин, возник якобы вследствие «российских фейков». Его слова приводит агентство Reuters.

«Я бы не назвал это настоящим кризисом, потому что вся эта дискуссия основана на кампании фейковых новостей, исходящих из России», — заявил Бах.

Также он отметил, что споры вокруг Иман Хелиф и Линь Юйтин из Тайваня не стали бы таким значительным вопросом, если бы не действия Международной ассоциации бокса (IBA).