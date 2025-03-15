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15 марта, 19:11
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Президент МОК обвинил РФ в гендерном скандале на Олимпиаде-2024

Глава МОК Бах: «Российские фейки» стали причиной гендерного скандала на ОИ-2024

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что гендерный скандал на Олимпиаде-2024, связанный с боксёршами-трансгендерами* Иман Хелиф и Линь Юйтин, возник якобы вследствие «российских фейков». Его слова приводит агентство Reuters.

«Я бы не назвал это настоящим кризисом, потому что вся эта дискуссия основана на кампании фейковых новостей, исходящих из России», — заявил Бах.

Также он отметил, что споры вокруг Иман Хелиф и Линь Юйтин из Тайваня не стали бы таким значительным вопросом, если бы не действия Международной ассоциации бокса (IBA).

Напомним, обе спортсменки участвовали в Олимпиаде 2024 года. Однако на пути Хелиф к олимпийскому золоту возник гендерный скандал: в её ДНК были обнаружены мужские хромосомы, что вызвало враждебные реакции со стороны коллег и зрителей. После исследований результаты МРТ показали отсутствие у алжирской спортсменки матки и наличие «семенников в паховых каналах», а также микропениса в виде «гипертрофии клитора». Гендерный тест провалила и тайваньская боксёрша Линь Юйтин с мужским набором хоромосом XY.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

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Shutterstock / FOTODOM / Focus Pix

Полина Никифорова
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