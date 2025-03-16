Украинские власти не собираются возвращать утраченные территории, смирившись с их переходом под контроль России, однако продолжать отдавать земли Киев не хочет. Об этом пишет британское издание The Independent со ссылкой на киевских чиновников.

«Неразумно требовать, чтобы, например, Запорожье или Херсон были полностью переданы», — сказали политики.

По их словам, сейчас Украине лучше смириться с ситуацией, чтобы не создавть ещё большее напряжение. Однако позже за столом переговоров можно попробовать вернуть регионы дипломатическим путём, понадеялись чиновники из Киева в беседе с иностранным журналистом.