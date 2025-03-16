«Неразумно требовать»: В Киеве готовы признать потерю украинских земель
Independent: Киевские власти смирились с утратой части украинских территорий
Украинские власти не собираются возвращать утраченные территории, смирившись с их переходом под контроль России, однако продолжать отдавать земли Киев не хочет. Об этом пишет британское издание The Independent со ссылкой на киевских чиновников.
«Неразумно требовать, чтобы, например, Запорожье или Херсон были полностью переданы», — сказали политики.
По их словам, сейчас Украине лучше смириться с ситуацией, чтобы не создавть ещё большее напряжение. Однако позже за столом переговоров можно попробовать вернуть регионы дипломатическим путём, понадеялись чиновники из Киева в беседе с иностранным журналистом.
Ранее американская газета New York Post написала, что Владимир Зеленский считает сложным вопрос возврата взятых под контроль Армии России территорий. Политик отметил, что решить его быстро невозможно. Как напомнило издание, до этого Зеленский был категоричен и отказывался признавать утрату украинских земель.
ТАСС / Алексей Коновалов