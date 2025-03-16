Зеленский сделал новое заявление об утраченных землях
Зеленский заявил, что территориальный вопрос является сложным
Владимир Зеленский считает сложным вопрос возврата взятых под контроль Армии России территорий. Политик отметил, что решить его быстро невозможно, сообщают американская газета New York Post и британский таблоид The Daily Telegraph.
«Зеленский заявил, что вопрос о территории является сложным и должен быть решён позже», — пишет американское издание.
Как отметила газета, также главарь киевского режима потребовал от союзников чёткой позиции по гарантиям безопасности для Украины. По сведениям британского издания, заявления прозвучали после того, как Зеленский присоединился к виртуальному саммиту 29 мировых лидеров, известному как «коалиция желающих». Он призвал обсудить данный вопрос подробно позднее. Уукраинский политик добавил, что Киев никогда не признает российскими Крым, Херсонскую и Запорожскую области, а также Донецкую и Луганскую народные республики.
Ранее Зеленский назвал переговоры украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии «выигранной битвой». По итогам встречи страна согласилась с предложением США и готова объявить 30-дневное прекращение огня. Комментируя результаты переговоров, Зеленский заверил журналистов, что не собирается признавать утрату территорий во время урегулирования конфликта. А президент США Дональд Трамп сообщил, что США ведут переговоры с Украиной по территориальным вопросам, включая земли, которые Киев потеряет после окончания конфликта.
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