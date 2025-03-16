Как отметила газета, также главарь киевского режима потребовал от союзников чёткой позиции по гарантиям безопасности для Украины. По сведениям британского издания, заявления прозвучали после того, как Зеленский присоединился к виртуальному саммиту 29 мировых лидеров, известному как «коалиция желающих». Он призвал обсудить данный вопрос подробно позднее. Уукраинский политик добавил, что Киев никогда не признает российскими Крым, Херсонскую и Запорожскую области, а также Донецкую и Луганскую народные республики.