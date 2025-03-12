Заявление Владимира Зеленского о том, что Киев никогда не согласится с утратой территорий, нельзя воспринимать всерьёз, так как сейчас украинское руководство может только пыжиться и на словах демонстрировать свою силу. Об этом Life.ru сказал депутат Госдумы РФ Андрей Свинцов, комментируя слова Зеленского на пресс-конференции.

У Украины может быть своё собственное мнение, но это мнение мало кого интересует. В первую очередь оно мало интересует Россию — признаёт Украина или нет. Я думаю, что если какое-то соглашение будет подписано, а об этом сказал наш президент, то в любом случае те территории, которые являются частью России, будут признаны мировым сообществом. И это главное. Андрей Свинцов Депутат Госдумы РФ

Что касается будущего Украины, то его давно уже нет, продолжил парламентарий. По его словам, киевский режим довёл свою страну до полнейшего краха, а значит, от Украины останется лишь небольшой кусочек западной её части. Свинцов напомнил, что там находятся пять областей, которые в перспективе и могут остаться «независимой Украиной» с населением в 10 миллионов человек, остальные земли (примерно 75%) — это либо Россия, либо часть союзного государства России и Белоруссии.

«То, что сейчас заявляет Зеленский, — это полнейшая агония. В принципе, на это можно не обращать никакого внимания. Потому что у него были заявления о том, что он никогда не признает даже ту часть, которая сейчас является частью России, то есть все четыре региона, которые присоединились, плюс Крым и Севастополь», — отметил депутат.

Он добавил, что Зеленский пытается сохранить лицо при плохой игре и прекрасно осознаёт, что его казнят свои же, если он вдруг решит принять российские условия и согласится с утратой территорий. Свинцов предложил не обращать внимания на высказывания бывшего комика и воспринимать их как очередные юмористические, идиотские заявления.