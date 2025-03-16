Подполье рассекретило тайную базу реактивных дронов ВСУ в Николаеве

На территории аэропорта украинского города Николаев военные ВСУ оборудовали базу для запуска реактивных дронов по российской территории. Вычислить вражеский объект удалось по звукам и низко пролетающим БПЛА. Об этом рассказал представитель российского подполья на Украине Сергей Лебедев.

«По некоторым данным, на территории аэропорта изготавливают и тренируются на БПЛА с реактивными двигателями. Недавно такие были использованы в нападении на территорию России. Бандеровские пилоты БПЛА совершенствуют своё мастерство под руководством иностранных военных», — поделился он.

Также аэропорт хорошо защищён системами ПВО и РЭБ, продолжил Лебедев. Он добавил, что часто местные жители пишут ему о «тяжёлых звуках, исходящих с той стороны». По словам подпольщика, это однозначно доказывает, что в районе аэропорта Николаева находятся пусковые установки для дальнобойных ракет, которыми ВСУ бьют по российской территории.