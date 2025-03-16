Россиянки Трифонова и Клюева взяли золото по прыжкам в воду в Германии
Надежда Трифонова и Ульяна Клюева. Обложка © VK / Прыжки в воду
Российские спортсменки Надежда Трифонова и Ульяна Клюева заняли первое место в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина на международном турнире International Divers Day, который проходит в Ростоке (Германия).
Они набрали 270,90 балла, опередив британскую пару Эви Смит и Тайли Браун, которые финишировали вторыми с результатом 251,40. Третье место досталось чешским прыгуньям Иване Медковой и Терезе Елинковой с 210,96 балла.
В соревнованиях по синхронным прыжкам с вышки также победили российские атлетки Анна Конаныхина и Александра Кедрина, показавшие результат 286,62 балла. Второе место заняли украинские спортсменки Софья Выстакина и Софья Эсман (261,30), а третьими стали француженки Жулианн Буасвер и Рене Баталья (240,33).
Турнир в Ростоке проходит с 13 по 16 марта. В настоящее время российские спортсмены могут участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом и не имеют права ассоциировать себя с родной страной или национальной федерацией. Это событие стало первым международным турниром для российских прыгунов в воду с 2022 года.
Ранее Life.ru рассказывал, что российские борцы продемонстрировали выдающиеся результаты на молодёжном чемпионате Европы, завоевав в общей сложности 21 медаль. Наша команда, выступавшая под нейтральным флагом, получила десять золотых, семь серебряных и четыре бронзовые награды. Среди женщин отличились Наталия Пудова и Кристина Братчикова.