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16 марта, 17:05

Россиянки Трифонова и Клюева взяли золото по прыжкам в воду в Германии

Надежда Трифонова и Ульяна Клюева. Обложка © VK / Прыжки в воду

Надежда Трифонова и Ульяна Клюева. Обложка © VK / Прыжки в воду

Российские спортсменки Надежда Трифонова и Ульяна Клюева заняли первое место в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина на международном турнире International Divers Day, который проходит в Ростоке (Германия).

Они набрали 270,90 балла, опередив британскую пару Эви Смит и Тайли Браун, которые финишировали вторыми с результатом 251,40. Третье место досталось чешским прыгуньям Иване Медковой и Терезе Елинковой с 210,96 балла.

В соревнованиях по синхронным прыжкам с вышки также победили российские атлетки Анна Конаныхина и Александра Кедрина, показавшие результат 286,62 балла. Второе место заняли украинские спортсменки Софья Выстакина и Софья Эсман (261,30), а третьими стали француженки Жулианн Буасвер и Рене Баталья (240,33).

Турнир в Ростоке проходит с 13 по 16 марта. В настоящее время российские спортсмены могут участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом и не имеют права ассоциировать себя с родной страной или национальной федерацией. Это событие стало первым международным турниром для российских прыгунов в воду с 2022 года.

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Ранее Life.ru рассказывал, что российские борцы продемонстрировали выдающиеся результаты на молодёжном чемпионате Европы, завоевав в общей сложности 21 медаль. Наша команда, выступавшая под нейтральным флагом, получила десять золотых, семь серебряных и четыре бронзовые награды. Среди женщин отличились Наталия Пудова и Кристина Братчикова.

Александра Мышляева
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