«Меня взломали»: Бывшая Тимати опровергла свои же сообщения о разводе с мужем

Певица Алекса (Александра Чвикова) написала в соцсети, что прежнее её сообщение о разводе с мужем нельзя воспринимать всерьёз. По словам артистки, неизвестные взломали её аккаунт и опубликовали фейковую информацию.

«Увидела новости. Сама удивлена была про развод. Меня взломали. Сожалею, что многих ввели в заблуждение. Всё хорошо, иначе и быть не могло», — призналась Алекса.

Теперь поклонники гадают, действительно ли имел место взлом страницы или всё же певица поссорилась с супругом и написала о разводе сгоряча. Если была ссора, значит отношения Алексы с мужем далеки от идеала, размышляют в комментариях фанаты. Ведь публично сообщать о разводе после мелкой размолвки никто не станет.