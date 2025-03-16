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16 марта, 18:11

«Меня взломали»: Бывшая Тимати опровергла свои же сообщения о разводе с мужем

Певица Алекса заявила, что её страницу взломали и выложили фейк о разводе

Алекса и Вячеслав Дайчев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / aleksa___official

Алекса и Вячеслав Дайчев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / aleksa___official

Певица Алекса (Александра Чвикова) написала в соцсети, что прежнее её сообщение о разводе с мужем нельзя воспринимать всерьёз. По словам артистки, неизвестные взломали её аккаунт и опубликовали фейковую информацию.

«Увидела новости. Сама удивлена была про развод. Меня взломали. Сожалею, что многих ввели в заблуждение. Всё хорошо, иначе и быть не могло», — призналась Алекса.

Теперь поклонники гадают, действительно ли имел место взлом страницы или всё же певица поссорилась с супругом и написала о разводе сгоряча. Если была ссора, значит отношения Алексы с мужем далеки от идеала, размышляют в комментариях фанаты. Ведь публично сообщать о разводе после мелкой размолвки никто не станет.

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Как сообщалось, 15 марта певица Алекса официально объявила в соцсети, что разводится с фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым. Их бракосочетание состоялось всего год назад. Артистка написала, что благодарит супруга за дочь, которая родилась у пары в 2021 году, но теперь их пути с мужем расходятся.

Татьяна Миссуми
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