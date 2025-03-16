Мирный житель получил контузию в результате атаки дронов ВСУ на Брянскую область

Два ударных дрона ВСУ атаковали автомобиль в селе Подывотье в Севском районе Брянской области. Ранен гражданский, его доставили в больницу, сообщил в личном телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«Террористическая атака совершена по территории села Подывотье Севского района. В результате удара двумя дронами-камикадзе по гражданскому автомобилю, к сожалению, мирный житель получил осколочные ранения и контузию», — сказано в посте главы области.

Пострадавший уже получил всю необходимую медицинскую помощь в рамках госпитализации в районную больницу. Губернатор заверил, что ему также окажут должную материальную поддержку.