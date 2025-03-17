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16 марта, 23:19

Забьёт восемь в одной игре: Кузнецов пошутил про результативность Овечкина, идущего к рекорду НХЛ

Кузнецов — о рекорде Овечкина: Он забьёт восемь шайб в следующей игре

Российский хоккеист, форвард ХК «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Обложка © ТАСС/AP/Tony Avelar

Российский хоккеист, форвард ХК «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Обложка © ТАСС/AP/Tony Avelar

Форвард СКА Евгений Кузнецов с юмором прокомментировал то, как его экс-одноклубник, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин неуклонно приближается к рекорду канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по забитым шайбам в матчах НХЛ.

«Думаю, Саша Овечкин скоро побьёт рекорд. Забьёт восемь в следующей игре», — пошутил Кузнецов в беседе с «Чемпионатом», добавив, что они с капитаном американского клуба остаются на связи.

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Напомним, в последнем матче Александр Овечкин ещё на один гол сократил отставание от Уэйна Гретцки в погоне за рекордом НХЛ, забив свою 887-ю шайбу во встрече с «Сан-Хосе Шаркс». Теперь ему остаётся всего 7 голов, чтобы сравняться с легендарным канадцем и восемь, чтобы его обойти.

Юрий Лысенко
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