Забьёт восемь в одной игре: Кузнецов пошутил про результативность Овечкина, идущего к рекорду НХЛ

Форвард СКА Евгений Кузнецов с юмором прокомментировал то, как его экс-одноклубник, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин неуклонно приближается к рекорду канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по забитым шайбам в матчах НХЛ.

«Думаю, Саша Овечкин скоро побьёт рекорд. Забьёт восемь в следующей игре», — пошутил Кузнецов в беседе с «Чемпионатом», добавив, что они с капитаном американского клуба остаются на связи.

Напомним, в последнем матче Александр Овечкин ещё на один гол сократил отставание от Уэйна Гретцки в погоне за рекордом НХЛ, забив свою 887-ю шайбу во встрече с «Сан-Хосе Шаркс». Теперь ему остаётся всего 7 голов, чтобы сравняться с легендарным канадцем и восемь, чтобы его обойти.