FT: Си Цзиньпин отказался ехать на саммит 50-летних связей ЕС с Китаем
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин отклонил приглашение участвовать в саммите ЕС — Китай в Брюсселе, который приурочен к 50-летию отношений с Евросоюзом. Об этом сообщает Financial Times (FT) ссылаясь на осведомленные источники.
Причиной отказа стали сомнения ЕС в искренности китайских инициатив, отметили собеседники. При этом они добавили, что переговоры продолжаются.
По информации источников, вместо Си Цзиньпина в Брюссель отправится премьер Китая Ли Цян. Он проведёт встречи с председателями Еврокомиссии и Евросовета. Пекин уже уведомил Брюссель о смене представителя.
Ранее американские СМИ сообщили, что США и Китай обсуждают возможность провести «совместный саммит на день рождения» лидеров двух стран. Президенту США исполняется 79 лет 14 июня, а сразу после этого, 15 июня, отмечает день рождения Си Цзиньпин.
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