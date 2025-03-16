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16 марта, 18:50

FT: Си Цзиньпин отказался ехать на саммит 50-летних связей ЕС с Китаем

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин отклонил приглашение участвовать в саммите ЕС — Китай в Брюсселе, который приурочен к 50-летию отношений с Евросоюзом. Об этом сообщает Financial Times (FT) ссылаясь на осведомленные источники.

Причиной отказа стали сомнения ЕС в искренности китайских инициатив, отметили собеседники. При этом они добавили, что переговоры продолжаются.

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По информации источников, вместо Си Цзиньпина в Брюссель отправится премьер Китая Ли Цян. Он проведёт встречи с председателями Еврокомиссии и Евросовета. Пекин уже уведомил Брюссель о смене представителя.

Ранее американские СМИ сообщили, что США и Китай обсуждают возможность провести «совместный саммит на день рождения» лидеров двух стран. Президенту США исполняется 79 лет 14 июня, а сразу после этого, 15 июня, отмечает день рождения Си Цзиньпин.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Octavio Hoyos

Лия Мурадьян
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