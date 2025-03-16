FT: Си Цзиньпин отказался ехать на саммит 50-летних связей ЕС с Китаем

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин отклонил приглашение участвовать в саммите ЕС — Китай в Брюсселе, который приурочен к 50-летию отношений с Евросоюзом. Об этом сообщает Financial Times (FT) ссылаясь на осведомленные источники.

Причиной отказа стали сомнения ЕС в искренности китайских инициатив, отметили собеседники. При этом они добавили, что переговоры продолжаются.

По информации источников, вместо Си Цзиньпина в Брюссель отправится премьер Китая Ли Цян. Он проведёт встречи с председателями Еврокомиссии и Евросовета. Пекин уже уведомил Брюссель о смене представителя.