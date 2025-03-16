В Венесуэле трое детей подорвались на мине, оставленной бандитами во дворе их дома

Трое маленьких детей в Венесуэле подорвались на мине, когда вышли в сад перед своим домом, чтобы запустить в небо воздушного змея. О трагедии пишет Need To Know.

Трагический инцидент произошёл в городе Сараса, штат Гуарико, где трое детей — трёхлетняя Бейла Соса, её шестилетний брат Дилан и их ровесник Эдгар Товар — играли в общем саду между домами. Внезапно раздался взрыв. Мать Бейлы и Дилана, находившаяся в доме, рассказала, что перед этим услышала звук, похожий на открывание бутылки. Она выбежала на улицу и обнаружила детей с тяжёлыми ранениями. У одного из них отсутствовали рука и нога.

Детей немедленно доставили в ближайшую больницу, но, несмотря на усилия врачей, спасти их не удалось. Следователи установили, что под одной из тротуарных плиток во дворе была заложена мина-ловушка, сработавшая при натяжении.

Согласно информации полиции, на улице, где произошёл взрыв, ранее базировалась преступная группировка под руководством Йоханни Мачуки. Он и его сообщники были ликвидированы в ходе спецоперации в 2024 году. Следователи предполагают, что мина-ловушка, ставшая причиной трагедии, была установлена под тротуарной плиткой ещё во времена активности банды.

Семья Соса переехала в этот дом только в январе, не подозревая о скрытой угрозе. После инцидента был арестован домовладелец, однако его причастность к установке мины пока не подтверждена. Мэр города выразил соболезнования родным погибших. Расследование продолжается.