«Ньюкасл» впервые в истории взял Кубок Английской лиги, обыграв «Ливерпуль»

Футбольный клуб «Ньюкасл» впервые в своей истории выиграл Кубок Английской лиги, одержав победу над «Ливерпулем» в финальном матче. Игра состоялась 16 марта на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась со счётом 2:1.

Голы за «Ньюкасл» забили Дэн Берн на 45-й минуте и Александер Исак на 52-й. У «Ливерпуля» отличился Федерико Кьеза на 94-й минуте. Стоит отметить, что на 51-й минуте гол Исака был отменён после просмотра VAR.

Для «Ньюкасла» этот трофей стал историческим. Ранее клуб дважды доходил до финала Кубка Английской лиги — в 1976 и 2023 годах, но победу одержать не удавалось. Последний раз «Ньюкасл» выигрывал трофей в 2006 году, когда завоевал Кубок Интертото, который сейчас уже не разыгрывается.

«Ливерпуль», являющийся рекордсменом по количеству побед в Кубке Английской лиги (10 раз), в этом году уступил титул. Ранее команда побеждала в 1981, 1982, 1983, 1984, 1995, 2001, 2003, 2012 и 2022 годах.