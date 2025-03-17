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16 марта, 22:37

Мобилизованный в ВСУ совершил суицид в учебном центре в Одесской области

Мобилизованный в Вооружённые силы Украины (ВСУ) мужчина покончил с собой в учебной части в Одесской области. Как сообщили украинские СМИ, инцидент произошёл утром 16 марта в одном из учебных батальонов Подольского района.

Это не первый случай суицида среди мобилизованных на Ураине. Ранее украинские СМИ и представители ВСУ сообщали о подобных инцидентах в Хмельницкой, Кировоградской, Полтавской и подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Стало известно об отступлении ВСУ почти на всей территории Курской области
Стало известно об отступлении ВСУ почти на всей территории Курской области

Ранее пленная военнослужащая украинской армии Галина Казимова назвала отношение к женщинам в рядах ВСУ как бесчеловечное. По её словам, раненых женщин часто оставляют на поле боя.

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Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Артём Гапоненко
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