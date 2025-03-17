Мобилизованный в ВСУ совершил суицид в учебном центре в Одесской области
Мобилизованный в Вооружённые силы Украины (ВСУ) мужчина покончил с собой в учебной части в Одесской области. Как сообщили украинские СМИ, инцидент произошёл утром 16 марта в одном из учебных батальонов Подольского района.
Это не первый случай суицида среди мобилизованных на Ураине. Ранее украинские СМИ и представители ВСУ сообщали о подобных инцидентах в Хмельницкой, Кировоградской, Полтавской и подконтрольной Киеву части Херсонской области.
Ранее пленная военнослужащая украинской армии Галина Казимова назвала отношение к женщинам в рядах ВСУ как бесчеловечное. По её словам, раненых женщин часто оставляют на поле боя.
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