Мировые производители виски приостановили выпуск спиртных напитков
Крупнейшие компании по производству виски приняли решение остановить выпуск спиртных напитков. Об этом сообщила отраслевая платформа The Drinks Business.
Компания Pernod Ricard временно прекратит производство брендов Jameson, Redbreast и других на своём заводе в Ирландии на два месяца. Кроме того, она отложила запуск новой винокурни, инвестиции в которую составляют 250 миллионов евро.
Британская компания Diageo, известная виски Johnnie Walker, также заморозила работу одного из своих заводов в Соединённых Штатах. Кроме того, она остановила строительство завода в Канаде. Представители обеих компаний заявили, что простои являются плановыми.
Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп грозил Евросоюзу ввести пошлину в 200% на весь алкоголь. Такой шаг стал ответом на решение ЕС об увеличении тарифа на виски на 15%.
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