Село Малый Нарын стало 30-м населённым пунктом в Бурятии, отказавшимся от алкоголя

В селе Малый Нарын в Бурятии запретили пить алкогольные напитки. Об этом пишет Telegram-канал «Бурятия-Онлайн». Это 30-й населённый пункт в регионе, где приняли подобное решение.

Жители села собрались на сход и единогласно проголосовали за объявление Малого Нарына зоной трезвости. Теперь местные жители совместно с правоохранительными органами и прокуратурой будут бороться с алкоголизмом и пресекать любые попытки продажи спиртных напитков на территории села, говорится в публикации.

Инициатором мер выступил губернатор области Георгий Филимонов, который считает, что свободная продажа алкоголя способствует снижению численности населения из-за высокой смертности. Однако как отмечают эксперты, реальный эффект от ограничений станет ясен через несколько недель, когда жители адаптируются к новым правилам.

До введения ограничений торговые сети обеспечивали 43% оборота розничной продажи алкоголя в регионе. На 1 января прошлого года в области работали 7,7 тысячи розничных магазинов, причём алкогольная продукция занимала 17% от общего оборота торговли, являясь таким образом самой крупной категорией.