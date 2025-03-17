Уровень популярности демократов в США упал до рекордно низких показателей

Демократическая партия США столкнулась с исторически низким уровнем одобрения. Опрос NBC показывает, что лишь 27% американцев поддерживают партию. Ещё 7% респондентов высказали «очень положительное» мнение о ней. Это самый низкий показатель с начала опросов в 1990 году.

Среди опрошенных 55% оценили Демпартию негативно. При этом 38% назвали свои мнения «крайне негативными». Падение рейтинга частично связано с поражением Камалы Харрис на президентских выборах.

Избиратели ожидают от демократов более решительных действий, нежели компромиссов. Если в 2017 году 59% демократов стремились к консенсусу, то сейчас 65% готовы отказаться от двухпартийного сотрудничества.