Уолтц: Политика Байдена по Украине могла развязать третью мировую войну

Политика, которую администрация экс-президента Штатов Джо Байдена проводила в отношении конфликта на Украине, могла спровоцировать третью мировую войну. Такое заявление сделал помощник действующего американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц в разговоре с телеканалом ABC.

«Стратегия администрации Байдена [по Украине] заключалась в поддержке столько и в таких масштабах, сколько необходимо без оглядки на временные рамки. Это фактически означает бесконечные боевые действия в условиях, в течение нескольких месяцев которых гибнут сотни тысяч людей. И это может перерасти в третью мировую войну», — констатировал он.