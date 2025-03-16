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16 марта, 18:39

Уолтц: Политика Байдена по Украине могла развязать третью мировую войну

Политика, которую администрация экс-президента Штатов Джо Байдена проводила в отношении конфликта на Украине, могла спровоцировать третью мировую войну. Такое заявление сделал помощник действующего американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц в разговоре с телеканалом ABC.

«Стратегия администрации Байдена [по Украине] заключалась в поддержке столько и в таких масштабах, сколько необходимо без оглядки на временные рамки. Это фактически означает бесконечные боевые действия в условиях, в течение нескольких месяцев которых гибнут сотни тысяч людей. И это может перерасти в третью мировую войну»,констатировал он.

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Ранее итог правления своего предшественника оценил и сам Дональд Трамп. Республиканец пообещал вывести Штаты из «стоившего жизни миллионам людей» хаоса в отношениях с РФ, в который их вверг Джо Байден.

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Shutterstock / FOTODOM / Salma Bashir

Юрий Лысенко
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