Конгрессмен-демократ пригрозил Трампу новым импичментом
Конгрессмен Грин заявил, что попытается объявить Трампу импичмент
Конгрессмен от Демократической партии США Эл Грин объявил, что ведёт работу над тем, чтобы объявить очередной импичмент главе Штатов Дональду Трампу. Заявление законодателя приводит телеканал PBS.
«Есть много вещей [в политике Трампа], против которых я протестую. И я также работаю над статьями об импичменте. Этот президент не подходит, он не должен занимать свой кабинет. Тридцать четыре обвинительных приговора и два импичмента», — пригрозил политик после того, как охрана вывела его из зала заседаний Палаты представителей.
Грин прославился тем, что вопреки курсу руководителей Демпартии, в которой он состоит, неоднократно пытался добиться импичмента республиканцу ещё во время первой каденции — задолго до того, как товарищи-демократы пришли к такому решению.
В ходе обращения к Конгрессу США американский лидер анонсировал грандиозные планы по повышению добычи редкоземельных металлов в Штатах. По его словам, руководство страны пойдёт на «исторические действия», чтобы расширить производство. Также он заявил, что американское гражданство в будущем можно будет получить, купив «золотую карту» за пять миллионов долларов; сообщил, что со 2 апреля будут введены ответные пошлины на импортные товары; а ещё пообещал, что Гренландия «так или иначе» станет частью Штатов.
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