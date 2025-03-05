Конгрессмен-демократ пригрозил Трампу новым импичментом

Конгрессмен от Демократической партии США Эл Грин объявил, что ведёт работу над тем, чтобы объявить очередной импичмент главе Штатов Дональду Трампу. Заявление законодателя приводит телеканал PBS.

Грин прославился тем, что вопреки курсу руководителей Демпартии, в которой он состоит, неоднократно пытался добиться импичмента республиканцу ещё во время первой каденции — задолго до того, как товарищи-демократы пришли к такому решению.