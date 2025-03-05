«Бури, детка, бури»: Трамп под овации Конгресса анонсировал историческое решение по минералам

Дональд Трамп объявил о масштабных планах по наращиванию добычи редкоземельных элементов в США. В своём обращении к Конгрессу президент пообещал «исторические действия» для расширения производства критически важных минералов.

«Бури, детка, бури», — сказал Трамп, анонсируя планы, после чего сорвал аплодисменты, выступая перед Конгрессом.

Также он также рассказал о проекте гигантского газопровода на Аляске, который может стать одним из крупнейших в мире. Партнёрами могут стать Япония и Южная Корея, а инвестиции достигнут триллионов долларов.