Пушков: Европа надеется, что США не смогут договориться с Россией

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что европейские страны скептически относятся к возможности президента США Дональда Трампа достичь соглашения с Россией по урегулированию конфликта на Украине. В телеграм-канале он отметил, что европейцы рассчитывают на провал переговоров, чтобы затем с торжеством заявить: «Мы же предупреждали!»

Пушков подчеркнул, что западные политики не до конца понимают подход Трампа к решению международных проблем. По его словам, американский лидер взялся за урегулирование украинского кризиса не для того, чтобы легко сдаться. Сенатор уверен, что Трамп действует исходя из своей философии, которая может привести к неожиданным результатам.

«Их расчёт прост, как пять копеек. Но создаётся впечатление, что они недооценивают ту самую философию Трампа, которая руководит его действиями. Непохоже, что он взялся за урегулирование лишь для того, чтобы отступить», — заключил он.