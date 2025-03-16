Переводя всю промышленность на военные рельсы, Евросоюз готовится к войне с Россией. Об этом беседе с РИА «Новости» сообщил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер

Он отметил, что европейские политики говорят в открытую о том, что Европа перевооружается ради противостояния с Россией. На данный момент у ЕС нет таких мощностей, чтобы всё это провернуть, однако в долгосрочной перспективе это станет возможно, когда промышленная база разовьётся до нужного уровня.

«Да, абсолютно (перевооружение государств Европы направлено против России). Публично тоже говорят о том, что якобы нужно подготовиться к атаке России», — сказал немецкий политик.