Европа потратит 800 млрд евро на перевооружение из-за России
Немецкий политик Нимайер: ЕС перевооружается для противостояния России
Переводя всю промышленность на военные рельсы, Евросоюз готовится к войне с Россией. Об этом беседе с РИА «Новости» сообщил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер
Он отметил, что европейские политики говорят в открытую о том, что Европа перевооружается ради противостояния с Россией. На данный момент у ЕС нет таких мощностей, чтобы всё это провернуть, однако в долгосрочной перспективе это станет возможно, когда промышленная база разовьётся до нужного уровня.
«Да, абсолютно (перевооружение государств Европы направлено против России). Публично тоже говорят о том, что якобы нужно подготовиться к атаке России», — сказал немецкий политик.
Напомним, что ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен стань оборонным блоком. Для этого она затребовала предоставить пакет размером 800 млрд евро. Договориться об этом пока не получилось, поскольку Франция имеет своё мнение на этот счёт.
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