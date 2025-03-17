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17 марта, 02:32

Матвиенко назвала утопией разговоры о безопасности Европы без России

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что разговоры о безопасности в Европе без учета России и Белоруссии — это утопия. Она поделилась своим мнением в интервью телеканалу «Беларусь 1».

«Обсуждать безопасность Европы невозможно. Даже если они выделят миллиарды на военные расходы, говорить об общеевропейской безопасности без России и Белоруссии — это утопия. Это понимают все»,отметила Матвиенко.

Политолог объяснил, какой должна быть зона безопасности вдоль границы России
Политолог объяснил, какой должна быть зона безопасности вдоль границы России

Она подчеркнула, что руководства обеих стран неоднократно приглашали Запад к переговорам. Матвиенко предложила обсудить неделимую безопасность, которая будет равной для всех государств.

Спикер Совфеда обратила внимание на настойчивость европейских стран. Они продолжают вводить новые санкции и усиливать существующие против России и Белоруссии, не учитывая при этом собственные национальные интересы.

Ранее немецкий политик Ральф Нимайер подчеркнул, что Европа переоснащается для противостояния России. Однако у ЕС пока нет достаточных ресурсов для полного обновления своего вооружения.

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Telegram / Совет Федерации

Лия Мурадьян
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