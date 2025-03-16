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16 марта, 07:16

Политолог объяснил, какой должна быть зона безопасности вдоль границы России

Политолог Сипров: Зона безопасности вдоль госграницы РФ должна быть 400-500 км

Зона безопасности вдоль государственной границы России должна быть 400-500 километров, полагает политолог Вадим Сипров. По его словам, такое расстояние необходимо, чтобы учесть дальность поражения западного оружия, переданного Украине.

«Поэтому было бы логично создать санитарный кордон, который гарантировал бы [защиту] в том числе и приграничной территории России от ударов оружием, которое есть у Киева, с учётом максимальной дальности этого оружия, то есть 400-500 километров», — отметил собеседник 360.ru.

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Он также допустил несколько возможных вариантов создания зоны безопасности, например, демилитаризованную, бесполётную зоны или территорию под контролем ВС РФ. Третий сценарий, с учётом использования ПВО и подразделений для пресечения вылазок вражеских диверсантов, эксперт посчитал наиболее надёжным.

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Напомним, 12 марта президент России Владимир Путин впервые посетил Курскую область с момента вторжения ВСУ в 2024 году. Глава государства провёл совещание, в ходе которого поставил задачу в кратчайшие сроки разгромить вражеских боевиков в приграничье. Кроме того, Путин поручил рассмотреть создание зоны безопасности вдоль госграницы РФ.

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pixabay / TungArt7

Борис Эльфанд
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