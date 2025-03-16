Политолог объяснил, какой должна быть зона безопасности вдоль границы России

Зона безопасности вдоль государственной границы России должна быть 400-500 километров, полагает политолог Вадим Сипров. По его словам, такое расстояние необходимо, чтобы учесть дальность поражения западного оружия, переданного Украине.

«Поэтому было бы логично создать санитарный кордон, который гарантировал бы [защиту] в том числе и приграничной территории России от ударов оружием, которое есть у Киева, с учётом максимальной дальности этого оружия, то есть 400-500 километров», — отметил собеседник 360.ru.