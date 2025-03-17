Израиль ограничил работу журналисту из РФ Кулюхину за вопрос об Украине

Израильский МИД ограничил деятельность журналисту издания «Известия» Никите Кулюхину после вопроса главе ведомства Гидеону Саару. Он спросил о возможности осуждения Израилем Украины за восхваление пособников нацистов времён Холокоста.

Кулюхину теперь нельзя посещать пресс-конференции министерства.

«Израильский МИД боится правды о неонацизме на Украине и международного скандала. Эта позиция неправильна. Израильскому правительству следует постоянно бороться с антисемитизмом и неонацизмом, с каждым, кто пытается переписать историю Холокоста», — высказался журналист.

Он считает, что Израиль стремится избежать проблем. Поэтому ему проще ограничить журналиста, который задаёт «неудобные вопросы».