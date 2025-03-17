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17 марта, 02:49

Израиль ограничил работу журналисту из РФ Кулюхину за вопрос об Украине

Израильский МИД ограничил деятельность журналисту издания «Известия» Никите Кулюхину после вопроса главе ведомства Гидеону Саару. Он спросил о возможности осуждения Израилем Украины за восхваление пособников нацистов времён Холокоста.

Кулюхину теперь нельзя посещать пресс-конференции министерства.

«Израильский МИД боится правды о неонацизме на Украине и международного скандала. Эта позиция неправильна. Израильскому правительству следует постоянно бороться с антисемитизмом и неонацизмом, с каждым, кто пытается переписать историю Холокоста»,высказался журналист.

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Он считает, что Израиль стремится избежать проблем. Поэтому ему проще ограничить журналиста, который задаёт «неудобные вопросы».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова удивилась, что глава МИД Израиля не знает о героизации Степана Бандеры на Украине. Дипломат задалась вопросом, чем тогда занимается Посольство Израиля в Киеве и в Москве.

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Shutterstock / FOTODOM / vvvita

Лия Мурадьян
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