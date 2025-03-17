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17 марта, 03:54

Эксперт раскрыл, на каких вкладах лучше хранить деньги

Аналитик Зварич: Сначала лучше сохранять средства на коротких вкладах

Не стоит закрывать краткосрочные вклады раньше второго квартала. Сначала лучше сохранять средства на них, а затем уже переходить к долгосрочным. Так считает главный аналитик портала «Банки.ру» Богдан Зварич.

«Сохранение фокуса на краткосрочных вкладах является обоснованным. Переход на долгосрочные депозиты будет иметь смысл, когда появятся признаки устойчивого снижения инфляции»,приводит комментарий эксперта агентство «Прайм».

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Зварич также подчеркнул, что если Центробанк решит снизить ключевую ставку, то это повлияет на уменьшение ставок по вкладам в банках. В результате доходность краткосрочных вкладов снизится, что сделает их менее интересными для инвесторов.

Ранее заместитель председателя Центробанка России Алексей Заботкин упомянул, что на заседании 21 марта обсудят возможность повышения ключевой ставки. Однако не исключено и снижение этого показателя.

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Life.ru

Лия Мурадьян
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