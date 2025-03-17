Эксперт раскрыл, на каких вкладах лучше хранить деньги

Не стоит закрывать краткосрочные вклады раньше второго квартала. Сначала лучше сохранять средства на них, а затем уже переходить к долгосрочным. Так считает главный аналитик портала «Банки.ру» Богдан Зварич.

«Сохранение фокуса на краткосрочных вкладах является обоснованным. Переход на долгосрочные депозиты будет иметь смысл, когда появятся признаки устойчивого снижения инфляции», — приводит комментарий эксперта агентство «Прайм».

Зварич также подчеркнул, что если Центробанк решит снизить ключевую ставку, то это повлияет на уменьшение ставок по вкладам в банках. В результате доходность краткосрочных вкладов снизится, что сделает их менее интересными для инвесторов.