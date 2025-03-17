17-летняя Мирра Андреева впервые в карьере стала шестой ракеткой мира
Мирра Андреева впервые в карьере заняла 6-ю строчку в рейтинге WTA
Мирра Андреева. Обложка © ТАСС / Mark J. Terrill
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённый рейтинг спортсменок в одиночном разряде. 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева расположилась в нём на шестой строчке, что стало для неё личным рекордом.
Она стала лучшей среди россиянок. Мирра Андреева с 11-й строчки мирового рейтинга вознеслась сразу на 6-ю. До этого в рейтинге 17-летняя спортсменка так высоко не поднималась. Ключом к повышению в классе стала её победа на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Также в топ-20 из россиянок вошли Дарья Касаткина (12), Диана Шнайдер (13) и Екатерина Александрова (20).
А вот первое место в рейтинге заняла белорусская теннисистка Арина Соболенко.
Кстати, ранее Мирра Андреева обыграла ту самую Арину Соболенко в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA-1000) в Индиан-Уэллсе. Встреча спортсменок продлилась чуть более двух часов. Белоруска достойно приняла поражение и высказалась о впечатляющих навыках своей соперницы после матча.