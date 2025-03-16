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16 марта, 20:43

17-летняя Андреева выиграла второй «тысячник» подряд, обыграв первую ракетку мира

Мирра Андреева обыграла Арину Соболенко и победила на турнире WTA-1000

Российская теннисистка Мирра Андреева оказалась сильнее Арины Соболенко из Белоруссии в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA-1000) в Индиан-Уэллсе, штат Калифорния, США.

Андреева, посеянная под девятым номером, смогла сломить сопротивление первой ракетки мира после проигранного первого сета и победить со счётом 2:6, 6:4, 6:3. Встреча длилась 2 часа и 6 минут.

Победа Мирры Андреевой на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Видео ©X/WTA

Побеждённая украинка не стала пожимать руку теннисистке Андреевой и убежала с корта на турнире WTA
Побеждённая украинка не стала пожимать руку теннисистке Андреевой и убежала с корта на турнире WTA

За этот матч россиянка подала шесть эйсов, сделала две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 13. У Соболенко один эйс, одна двойная ошибка и три удачных брейк-пойнта из шести возможных.

Теперь в мировом рейтинге WTA 17-летняя Андреева поднимется на шестое место с 4710 очками. Соболенко лидирует с 9956 очками.

Напомним, Мирра Андреева вошла в десятку рейтинга WTA и стала первой ракеткой России в конце февраля этого года. Это событие произошло после её победы на турнире WTA в Дубае. Соревнование в Индиан-Уэллсе стало вторым успешным для россиянки турниром подряд.

Обложка ©

X / WTA

Лия Мурадьян
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