17-летняя Андреева выиграла второй «тысячник» подряд, обыграв первую ракетку мира

Российская теннисистка Мирра Андреева оказалась сильнее Арины Соболенко из Белоруссии в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA-1000) в Индиан-Уэллсе, штат Калифорния, США.

Андреева, посеянная под девятым номером, смогла сломить сопротивление первой ракетки мира после проигранного первого сета и победить со счётом 2:6, 6:4, 6:3. Встреча длилась 2 часа и 6 минут.

Победа Мирры Андреевой на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Видео ©X/WTA

За этот матч россиянка подала шесть эйсов, сделала две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 13. У Соболенко один эйс, одна двойная ошибка и три удачных брейк-пойнта из шести возможных.