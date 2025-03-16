17-летняя Андреева выиграла второй «тысячник» подряд, обыграв первую ракетку мира
Мирра Андреева обыграла Арину Соболенко и победила на турнире WTA-1000
Российская теннисистка Мирра Андреева оказалась сильнее Арины Соболенко из Белоруссии в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA-1000) в Индиан-Уэллсе, штат Калифорния, США.
Андреева, посеянная под девятым номером, смогла сломить сопротивление первой ракетки мира после проигранного первого сета и победить со счётом 2:6, 6:4, 6:3. Встреча длилась 2 часа и 6 минут.
Победа Мирры Андреевой на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Видео ©X/WTA
За этот матч россиянка подала шесть эйсов, сделала две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 13. У Соболенко один эйс, одна двойная ошибка и три удачных брейк-пойнта из шести возможных.
Теперь в мировом рейтинге WTA 17-летняя Андреева поднимется на шестое место с 4710 очками. Соболенко лидирует с 9956 очками.
Напомним, Мирра Андреева вошла в десятку рейтинга WTA и стала первой ракеткой России в конце февраля этого года. Это событие произошло после её победы на турнире WTA в Дубае. Соревнование в Индиан-Уэллсе стало вторым успешным для россиянки турниром подряд.
X / WTA