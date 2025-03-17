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17 марта, 05:18

Маск ответил на благодарность застрявших на МКС астронавтов NASA

Экипаж МКС. Фото © NASA

Экипаж МКС. Фото © NASA

Основатель SpaceX Илон Маск отреагировал на видеообращение застрявших на МКС астронавтов NASA Барри Уилмора и Суниты Уильямс, которые поблагодарили администрацию президента США Дональда Трампа за содействие в их возвращении на Землю с затянувшейся экспедиции на МКС.

«Мы все очень уважаем и восхищаемся как Илоном Маском, так и Дональдом Трампом. Мы ценим всё, что они делают для нас, и их усилия, направленные на обеспечение возможности для людей отправиться в космос», — обратился с борта станции Уилмор.

Илон Маск опубликовал видеообращение астронавтов на своей странице в соцсети X и сопроводил его смайликами в виде сердечек и ракет.

Политики момент. Из-за баталий Байдена и Трампа в космосе зависли астронавты Starliner
Политики момент. Из-за баталий Байдена и Трампа в космосе зависли астронавты Starliner

Напомним, Сунита Уильямс и Бутч Уилмор должны были вернуться домой в феврале 2025 года, но вместо двух недель астронавты находятся на МКС более полугода. Почему возвращение астронавтов злополучного Starliner на Землю снова отложили, читайте в материале Life.ru.

Андрей Бражников
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