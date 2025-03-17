Маск ответил на благодарность застрявших на МКС астронавтов NASA

Основатель SpaceX Илон Маск отреагировал на видеообращение застрявших на МКС астронавтов NASA Барри Уилмора и Суниты Уильямс, которые поблагодарили администрацию президента США Дональда Трампа за содействие в их возвращении на Землю с затянувшейся экспедиции на МКС.

«Мы все очень уважаем и восхищаемся как Илоном Маском, так и Дональдом Трампом. Мы ценим всё, что они делают для нас, и их усилия, направленные на обеспечение возможности для людей отправиться в космос», — обратился с борта станции Уилмор.

Илон Маск опубликовал видеообращение астронавтов на своей странице в соцсети X и сопроводил его смайликами в виде сердечек и ракет.