На видео сняли кучу натовского оружия из подземных катакомб ВСУ в Курской области

Украинские боевики во время побега из Курской области не забрали с собой множество экземпляров западного оружия и техники, трофеями в итоге завладели бойцы ВС РФ. Видео из населённых пунктов Косица и Черкасское Поречное опубликовало Минобороны России в своём телеграм-канале.

Оставшееся от ВСУ в Курской области. Видео © Telegram/ Минобороны России

Боец с позывным Восток продемонстрировал чешские пулемёты и гранатомёты, а также вооружение из Швеции и Сингапура. Вершиной коллекции стал американский противотанковый ракетный комплекс Javelin. По словам солдата, оружие украинские войска оставляли вынужденно, поскольку всё оно очень тяжёлое, а бежать из Курской области им надо было быстро.

«Нет у них ничего своего. Гранаты у них американские, польские и немецкие», — заявил военнослужащий.

Российский стрелок с позывным Луна показывал оставленные ВСУ мины и разбитую бронемашину. Также он показал норы, которые украинские бойцы выкапывали, чтобы укрываться внутри от беспилотников.