Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 марта, 06:50

На видео сняли кучу натовского оружия из подземных катакомб ВСУ в Курской области

МО РФ показало оружие и технику НАТО, брошенные бойцами ВСУ в Курской области

Украинские боевики во время побега из Курской области не забрали с собой множество экземпляров западного оружия и техники, трофеями в итоге завладели бойцы ВС РФ. Видео из населённых пунктов Косица и Черкасское Поречное опубликовало Минобороны России в своём телеграм-канале.

Оставшееся от ВСУ в Курской области. Видео © Telegram/ Минобороны России

Боец с позывным Восток продемонстрировал чешские пулемёты и гранатомёты, а также вооружение из Швеции и Сингапура. Вершиной коллекции стал американский противотанковый ракетный комплекс Javelin. По словам солдата, оружие украинские войска оставляли вынужденно, поскольку всё оно очень тяжёлое, а бежать из Курской области им надо было быстро.

«Нет у них ничего своего. Гранаты у них американские, польские и немецкие», — заявил военнослужащий.

Российский стрелок с позывным Луна показывал оставленные ВСУ мины и разбитую бронемашину. Также он показал норы, которые украинские бойцы выкапывали, чтобы укрываться внутри от беспилотников.

Мобилизованный в ВСУ совершил суицид в учебном центре в Одесской области
Мобилизованный в ВСУ совершил суицид в учебном центре в Одесской области

Ранее командир спецназа «Ахмат» показал четырёх пленных украинских военнослужащих, которых солдаты «выковыряли» как раз из таких «лисьих нор» в селе Черкасское Поречное Курской области. Командование бросило их умирать прямо там.

Обложка ©

Telegram/ Минобороны России

Владимир Озеров
  • Новости
  • Ситуация в Курской области
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar