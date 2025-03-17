На видео сняли кучу натовского оружия из подземных катакомб ВСУ в Курской области
МО РФ показало оружие и технику НАТО, брошенные бойцами ВСУ в Курской области
Украинские боевики во время побега из Курской области не забрали с собой множество экземпляров западного оружия и техники, трофеями в итоге завладели бойцы ВС РФ. Видео из населённых пунктов Косица и Черкасское Поречное опубликовало Минобороны России в своём телеграм-канале.
Оставшееся от ВСУ в Курской области. Видео © Telegram/ Минобороны России
Боец с позывным Восток продемонстрировал чешские пулемёты и гранатомёты, а также вооружение из Швеции и Сингапура. Вершиной коллекции стал американский противотанковый ракетный комплекс Javelin. По словам солдата, оружие украинские войска оставляли вынужденно, поскольку всё оно очень тяжёлое, а бежать из Курской области им надо было быстро.
«Нет у них ничего своего. Гранаты у них американские, польские и немецкие», — заявил военнослужащий.
Российский стрелок с позывным Луна показывал оставленные ВСУ мины и разбитую бронемашину. Также он показал норы, которые украинские бойцы выкапывали, чтобы укрываться внутри от беспилотников.
Ранее командир спецназа «Ахмат» показал четырёх пленных украинских военнослужащих, которых солдаты «выковыряли» как раз из таких «лисьих нор» в селе Черкасское Поречное Курской области. Командование бросило их умирать прямо там.
Telegram/ Минобороны России