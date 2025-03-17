Пушков назвал отравленной атмосферу вокруг Трампа из-за скандала с «‎ядовитым» микрофоном

Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал шумиху в США, где журналистку заподозрили в отравлении действующего президента Дональда Трампа с помощью микрофона с ядом рицином.

«Сторонники Трампа в США встревожены «просчётом службы безопасности» в случае, когда одна корреспондентка задела лицо Трампа микрофоном. Ходит и совсем зловещая версия: под муфтой микрофона может быть скрыт острый наконечник, смазанный рицином — страшным белковым ядом растительного происхождения», — обратил внимание на ситуацию Пушков в Telegram-канале.

Из данного инцидент российский сенатор сделал вывод, что атмосфера вокруг американского лидера Дональда Трампа «отравлена».