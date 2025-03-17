Пушков назвал отравленной атмосферу вокруг Трампа из-за скандала с «ядовитым» микрофоном
Пушков сделал вывод из шумихи в США, где журналистку уличили в отравлении Трампа
Трамп и «отравленный» микрофон. Скриншот видео © Fox News
Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал шумиху в США, где журналистку заподозрили в отравлении действующего президента Дональда Трампа с помощью микрофона с ядом рицином.
«Сторонники Трампа в США встревожены «просчётом службы безопасности» в случае, когда одна корреспондентка задела лицо Трампа микрофоном. Ходит и совсем зловещая версия: под муфтой микрофона может быть скрыт острый наконечник, смазанный рицином — страшным белковым ядом растительного происхождения», — обратил внимание на ситуацию Пушков в Telegram-канале.
Из данного инцидент российский сенатор сделал вывод, что атмосфера вокруг американского лидера Дональда Трампа «отравлена».
Как уже писал Life.ru, сторонники хозяина Овального кабинета предположили, что на конце микрофона могли поместить опасный патоген, который, возможно, станет источником «новой пандемии». Под видео пользователи сети призвали секретную службу «заняться своей чёртовой работой» – охраной Трампа. Они опустили, что на этом микрофоне «что-то смертоносное».