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17 марта, 07:43

Девочка-инвалид узнала о беременности и рассказала, что её больше года насиловали двое мужчин

В Петербурге девочка-инвалид рассказала об изнасилованиях, узнав о беременности

В Санкт-Петербурге девочка-подросток с инвалидностью после того, как у неё выявили беременность, рассказала врачам, что её больше года насилуют двое мужчин. О жуткой истории сообщает «Фонтанка».

Пару дней назад юная петербурженка пришла к гинекологу, заявив, что её живот, как ей показалось, несколько увеличился в размерах. После проведения анализов и УЗИ внезапно выяснилось, что девушка на 20-й неделе беременности. На пятом месяце, как известно, делать аборт нельзя. У родителей после заключения врача появились к дочери вопросы.

Тогда 17-летняя девочка призналась, что последние полтора года её систематически насиловал отец её приятельниц, к которым она ходила в гости. 35-летний иностранный гражданин, по её словам, предпочитал анальный секс без презерватива, а согласие партнёрши ему не требовалось. Также будущая мама рассказала, что её в 16 лет насиловал муж няни. Последний половой контакт у них случился около года назад.

Сейчас правоохранители проверяют данную информацию. Девочка состоит на учёте в ПНД.

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Ранее в Новосибирской области два школьника изнасиловали второклассницу прямо возле здания учебного заведения. Мальчикам было по 9-12 лет, а девочке не больше 8. Происходящее сняли на видео старшеклассники.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / HTWE

Владимир Озеров
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