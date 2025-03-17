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17 марта, 08:14

Россияне стали покупать меньше водки и коньяка

Росалкогольтабакконтроль: Водку в январе-феврале 2025 года покупали реже на 5,1%

В первые два месяца 2025 года было зафиксировано снижение продаж водки в России на 5,1% в сравнении с прошлогодними показателями того же периода. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информацию Росалкогольтабакконтроля (РАТК).

«Сократились на 5,1% и продажи водки — до 11,4 млн дал. На 10,7% до 2,1 млн дал упали в России продажи коньяка», — сказано в сообщении.

По подсчётам Росалкогольтабакконтроля, общие продажи алкогольной продукции, если не учитывать пиво, сидр и медовуху, упали на 12,2%, составив 32 млн декалитров (1 дал = 10 литров). Максимальный скачок вниз показали продажи слабоалкогольной продукции, объём которых в январе-феврале этого года снизился на 88,8%, составив 330,6 тыс. дал.

В американском штате сняли запрет на продажу российской водки
В американском штате сняли запрет на продажу российской водки

Ранее глава Центра разработки национальной алкогольной политики объяснил, что россияне массово отказываются от водки, поскольку теперь им по душе только настойка боярышника и суррогаты. Он отметил, что ситуация стабилизируется к концу года.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / woff

Владимир Озеров
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