Россияне стали покупать меньше водки и коньяка

В первые два месяца 2025 года было зафиксировано снижение продаж водки в России на 5,1% в сравнении с прошлогодними показателями того же периода. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информацию Росалкогольтабакконтроля (РАТК).

«Сократились на 5,1% и продажи водки — до 11,4 млн дал. На 10,7% до 2,1 млн дал упали в России продажи коньяка», — сказано в сообщении.

По подсчётам Росалкогольтабакконтроля, общие продажи алкогольной продукции, если не учитывать пиво, сидр и медовуху, упали на 12,2%, составив 32 млн декалитров (1 дал = 10 литров). Максимальный скачок вниз показали продажи слабоалкогольной продукции, объём которых в январе-феврале этого года снизился на 88,8%, составив 330,6 тыс. дал.