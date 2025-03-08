Перешли на боярышник: Эксперт объяснил резкое падение продаж водки и коньяка в России

Резкое падение спроса на водку и коньяк в России вызвано тем, что население всё больше предпочитает настойку боярышника и суррогаты. Такое ситуацию объяснил глава Центра разработки национальной алкогольной политики и председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

«Падение продаж [водки и коньяка] началось с января 2025 года. С 1 января минимальные цены на водку, ликёроводочные изделия, коньяк и бренди были существенно увеличены. Так, минимальная цена на водку увеличилась сразу на 50 рублей за 0,5 литра. Народ вряд ли стал потреблять алкоголя на четверть меньше. Наверняка потребление переключилось в иные сектора», — приводит слова эксперта «Газета.ru».

Настойка боярышника, которая продаётся в аптеках, не облагается акцизом, её можно купить 24/7, а при продаже не спрашивают паспорт, отметил эксперт. Ещё один значимый фактор — активизация незаконного распространения спиртных напитков в Сети. Это не только приводит к недополучению акцизных сборов в бюджет, но и ставит под угрозу здоровье граждан из-за употребления некачественного алкоголя и суррогатов.

По мнению Шапкина, в конце текущего года ситуация должна стабилизироваться. Тем не менее уже сейчас можно заключить, что увеличение акцизных ставок на алкоголь и минимальных цен достигло такого уровня, при котором меры регулирования рынка перестали быть эффективными.