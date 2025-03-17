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17 марта, 08:28

Мечтавший о «ногах-базуках« россиянин попал в больницу после спора на 2000 приседаний

Житель Владивостока попал в больницу после спора на 2000 приседаний

Житель Владивостока угодил в больницу после того, как поспорил с приятелями, что сможет сделать две тысячи приседаний. О молодом человеке, который решил войти в историю как «ноги-базуки», рассказали в телеграм-канале городской клинической больницы.

Молодой человек попал в больницу после спора на две тысячи приседаний. Дело в том, что своё обязательство он сумел выполнить, но после переизбытка спорта у него начались серьёзные осложнения. Местный житель почувствовал себя плохо, ноги сильно отекли и стали больше. Также у пациента прекратилось мочеиспускание.

У молодого человека взяли анализы, результаты которых шокировали даже опытных медиков.

«Уровень креатинина и мочевины оказался значительно выше нормы, что указывало на серьезные проблемы с почками. Кроме того, в анализах были превышены показатели уремии — состояния, при котором в крови накапливаются продукты обмена веществ, что может привести к необратимым последствиям», — отметили в сообщении.

Любителя спортивных нагрузок положили в отделение нефрологии, где в ходе ряда обследований выяснилось, что почки молодого человека работали на 50%. По прогнозам врачей, для полного восстановления и лечения почечной недостаточности ему потребуется от трёх месяцев до года.

Врачи напомнили, что физические нагрузки должны быть умеренными, а экстремальные занятия спортом не приведут ни к чему хорошему.

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Ранее стало известно, что врачи из московской больницы спасли пациентку с редкой патологией сердца. Женщина была госпитализирована с симптомами инфаркта, но опытные медики в ходе обследования выяснили, что у неё редкий синдром «разбитого сердца», или кардиомиопатию такоцубо.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PROSTOCK-STUDIO

Ольга Сливченко
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