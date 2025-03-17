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Регион
17 марта, 08:35

В Новосибирске родившемуся после смерти отца на СВО малышу выплатят 2,6 млн

Ленинский районный суд Новосибирска вынес решение, согласно которому выплаты получит ребёнок, родившийся после гибели отца во время боевых действий в зоне СВО. Об этом сообщается в пресс-службе судебной инстанции.

«В российском законодательстве сформировался общий подход, в силу которого детям, родившимся после смерти отца, гарантируется защита их имущественных интересов и социальная защита наравне с детьми, рождёнными на момент гибели (смерти) отца», — сказано в постановлении.

В суде пояснили, что с иском обратилась женщина, которая была беременна на момент гибели мужа на СВО. Она предоставила в военкомат весь пакет документов на получение выплат, но там ей отказали, сославшись на то, что деньги причитаются лишь уже родившимся детям. Мать с ответом не согласилась и пошла в суд, где смогла доказать свою правоту. В итоге ребёнку начислены выплаты в размере 1,6 миллиона рублей от Минобороны, а также 1 миллион рублей от правительства Новосибирской области.

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Ранее депутат Государственной думы от Свердловской области Максим Иванов выступил с инициативой определить на федеральном уровне общие правила определения размера и порядка назначения региональных и муниципальных выплат для участников СВО на Украине. Острая необходимость в решении проблемы возникла после того, как близкие военнослужащих стали жаловаться, что не могут получить выплаты из-за прописки.

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freepik

Татьяна Миссуми
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