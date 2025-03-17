В Новосибирске родившемуся после смерти отца на СВО малышу выплатят 2,6 млн

В суде пояснили, что с иском обратилась женщина, которая была беременна на момент гибели мужа на СВО. Она предоставила в военкомат весь пакет документов на получение выплат, но там ей отказали, сославшись на то, что деньги причитаются лишь уже родившимся детям. Мать с ответом не согласилась и пошла в суд, где смогла доказать свою правоту. В итоге ребёнку начислены выплаты в размере 1,6 миллиона рублей от Минобороны, а также 1 миллион рублей от правительства Новосибирской области.