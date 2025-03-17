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17 марта, 08:51

Российские беспилотники ударили по энергообъектам под Одессой

Глава Одесской ОВА Кипер сообщил, что повреждена энергоинфраструктура ударами РФ

В Одесской области российские беспилотники нанесли удар сразу по нескольким объектам энергетической инфраструктуры, восстановительные работы могут занять длительный период. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер.

«Из-за повреждений энергетической инфраструктуры в пригороде Одессы около 500 абонентов находятся без электроэнергии», — говорится в тексте.

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Ранее подполье засекло странную активность в порту Одессы. На рейд встали пять небольших сухогрузов, которые разместились в Новой, Карантинной и Каботажной гаванях. Сопротивление связало повышенную активность со скорой отправкой грузов. По данным подполья, над водой образовалась небольшая дымка, а уровень радиации над портом составляет 0.17 МкЗв/час.

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freepik

Татьяна Миссуми
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