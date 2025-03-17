Politico узнала о неожиданном уступке Украины ради мира с Россией

Украинская сторона согласна на смягчение санкций против России ради дальнейшего заключения мирного соглашения. Киев согласился пойти на такие уступки, чтобы наконец урегулировать конфликт, пишет американская газета Politico со ссылкой на источники.

Ранее стало известно, что США вводят новые антироссийские санкции, которые затронули банковский сектор РФ и нефтегазовую отрасль. Ограничения со стороны Вашингтона могут привести к росту цен на нефть. Кроме того, подобные меры, как считают в Америке, подтолкнут Москву к согласию на 30-дневное перемирие на Украине. При этом официальных заявлений о новых санкциях пока не было.