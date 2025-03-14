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13 марта, 22:12

CBS: Вашингтон ужесточает санкции против российских банков и энергетики

Соединённые Штаты вводят новые антироссийские санкции. Ограничения затронули банковский сектор РФ, а также нефтегазовую отрасль. Такими данными со ссылкой на осведомлённые источники в Белом доме поделился CBS.

По данным телеканала, ограничения должны привести к росту цен на нефть, так как мировые поставки российского энергоресурса претерпят снижение. Кроме того, ужесточением рестрикций американские власти рассчитывают подтолкнуть Кремль к согласию на 30-дневное перемирие на Украине. Впрочем, официальных заявлений о новых санкциях пока не было.

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О готовности США ввести «самые жёсткие санкции» 13 марта заявлял и глава Минфина США Скотт Бессент. Президент страны Дональд Трамп тоже сообщал о наличии рычагов давления на РФ, но выступал против их использования из-за «позитивного» диалога по Украине.

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Shutterstock / FOTODOM / Framalicious

Илья Пушкарев
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