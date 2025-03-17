Популярный фуд-блогер закрыл доставку роллов и пиццы в Петербурге

В Санкт-Петербурге закрывается проект популярного фуд-блогера Олега Григорьева (Славный Друже Oblomoff), на канал которого подписано почти 6 миллионов человек. Речь идёт о доставке суши, роллов и пиццы «8956 Delivery». Об этом «Деловому Петербургу» рассказал управляющий партнёр компании Владимир Шершнев.

Он пояснил, что за последний год себестоимость производства значительно выросла, в частности продукты подорожали на 30%, а оплата труда работников выросла на 50%. Кроме того, непомерно высокой стала сама доставка готовых блюд. Шершнев уверен, что покупательная способность населения тоже сыграла не последнюю роль.

«Мы рассчитывали на достаточно большие обороты, и просадка на 10–15% для нас критична. Бесконечно повышать цены тоже нет возможности. По нашим ощущениям, покупательная способность населения падает», — отметил он.

Также сейчас рынок активно занимается крупными игроками, продолжил Шершнев. По его убеждению, трудно конкурировать с «Самокатом», «Перекрёстком», «Пятёрочкой», которые тоже начали торговать готовой едой, что очень удобно клиентам, заказывающим её вместе с продуктами. Фуд-блогер Григорьев не первый раз терпит убытки на рынке общепита. В прошлом году он уже закрыл точку по продаже хот-догов в Петербурге, которая проработала всего 4 года. Сейчас у блогера нет в планах заниматься очередными стартапами.