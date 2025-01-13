Роскошный ресторан дочери Меладзе в Москве закрылся из-за миллионных убытков

В Москве полностью разорился и вынужденно закрылся ресторан, принадлежащий дочери Валерия Меладзе. Заведение проработало с начала 2022 года.

Заведение, принадлежавшее дочери Валерия Меладзе. Видео © Telegram / Mash

Как пишет телеграм-канал Mash, 25-летняя Софья стала владелицей элитного ресторана Omela три года назад. В заведении подавали средиземноморскую кухню, к нему прилагался дорогой бар, однако оба проекта в конце концов закрылись. Примечательно, что только за прошедший год руководство сменило трёх шефов, но и это не спасло ситуацию.

Заведение числилось за фирмой «Кафе Набоков» и несло одни лишь убытки. Согласно данным, чистый убыток ресторана составил 30 миллионов рублей.