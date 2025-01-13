Роскошный ресторан дочери Меладзе в Москве закрылся из-за миллионных убытков
Валерий Меладзе со своей дочерью Софьей. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / meladzevalerian
В Москве полностью разорился и вынужденно закрылся ресторан, принадлежащий дочери Валерия Меладзе. Заведение проработало с начала 2022 года.
Заведение, принадлежавшее дочери Валерия Меладзе. Видео © Telegram / Mash
Как пишет телеграм-канал Mash, 25-летняя Софья стала владелицей элитного ресторана Omela три года назад. В заведении подавали средиземноморскую кухню, к нему прилагался дорогой бар, однако оба проекта в конце концов закрылись. Примечательно, что только за прошедший год руководство сменило трёх шефов, но и это не спасло ситуацию.
Заведение числилось за фирмой «Кафе Набоков» и несло одни лишь убытки. Согласно данным, чистый убыток ресторана составил 30 миллионов рублей.
А ранее Life.ru сообщал о закрытии московской «Моремании» после скандального расследования SHOT ПРОВЕРКИ. Напомним, в ноябре агенты навестили с инспекцией рестораны сети, обнаружив нарушения санитарных норм. Выяснилось, что сотрудники использовали упавший на пол лосось для приготовления блюд, а суши-шеф обивал нож о переполненный мусорный бак прямо во время нарезки ингредиентов.