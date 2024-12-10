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10 декабря, 02:14

Московскую «Мореманию» закрыли после скандального расследования SHOT ПРОВЕРКИ

SHOT: Суд приостановил деятельность московского ресторана «Моремания» на 60 дней

Бабушкинский районный суд Москвы вынес решение на 60 дней приостановить деятельность столичного ресторана «Моремания» на проспекте Мира за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Соответствующий вердикт был вынесен служителями Фемиды после скандального расследования SHOT ПРОВЕРКИ.

Суд временно запретил заведению функционировать после проведения внеплановой проверки Роспотребнадзора, в ходе которой были выявлены нарушения санитарного законодательства. Установлено, что они могут привести к распространению инфекционных заболеваний и массовым неинфекционным отравлениям.

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Напомним, в ноябре агенты SHOT ПРОВЕРКИ навестили с инспекцией рестораны сети «Моремания» в Москве, обнаружив нарушения санитарных норм. Выяснилось, что сотрудники использовали упавший на пол лосось для приготовления блюд, а суши-шеф обивал нож о переполненный мусорный бак прямо во время нарезки ингредиентов. Клиенты жаловались на недовес порций, грязные столы и отсутствие блюд, однако администрация утверждала, якобы всё в порядке.

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Telegram / Моремания

Анатолий Цейко
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