Московскую «Мореманию» закрыли после скандального расследования SHOT ПРОВЕРКИ

Бабушкинский районный суд Москвы вынес решение на 60 дней приостановить деятельность столичного ресторана «Моремания» на проспекте Мира за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Соответствующий вердикт был вынесен служителями Фемиды после скандального расследования SHOT ПРОВЕРКИ.

Суд временно запретил заведению функционировать после проведения внеплановой проверки Роспотребнадзора, в ходе которой были выявлены нарушения санитарного законодательства. Установлено, что они могут привести к распространению инфекционных заболеваний и массовым неинфекционным отравлениям.