Московскую «Мореманию» закрыли после скандального расследования SHOT ПРОВЕРКИ
SHOT: Суд приостановил деятельность московского ресторана «Моремания» на 60 дней
Бабушкинский районный суд Москвы вынес решение на 60 дней приостановить деятельность столичного ресторана «Моремания» на проспекте Мира за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Соответствующий вердикт был вынесен служителями Фемиды после скандального расследования SHOT ПРОВЕРКИ.
Суд временно запретил заведению функционировать после проведения внеплановой проверки Роспотребнадзора, в ходе которой были выявлены нарушения санитарного законодательства. Установлено, что они могут привести к распространению инфекционных заболеваний и массовым неинфекционным отравлениям.
Напомним, в ноябре агенты SHOT ПРОВЕРКИ навестили с инспекцией рестораны сети «Моремания» в Москве, обнаружив нарушения санитарных норм. Выяснилось, что сотрудники использовали упавший на пол лосось для приготовления блюд, а суши-шеф обивал нож о переполненный мусорный бак прямо во время нарезки ингредиентов. Клиенты жаловались на недовес порций, грязные столы и отсутствие блюд, однако администрация утверждала, якобы всё в порядке.
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